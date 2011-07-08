Парламент не против приватизации общежитий

Верховная Рада усовершенствует правовое регулирование обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий. Соответствующие изменения в законодательство в пятницу в первом чтении поддержали 285 народных депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам председателя парламента Владимира Литвина, парламент продолжит рассмотрение данного законопроекта на следующей сессии, начиная с сентября.

В законопроекте предлагается уточнить, что приватизация жилья в общежитиях осуществляется его жителями, нуждающимися в социальной защите, не имеющими другого жилья, проживающими в общежитии на законных основаниях. Согласно законопроекту, приватизация жилья в общежитиях касается всех жилых помещений – жилых комнат, жилых блоков, жилых секций.

В законопроекте предлагается дополнить перечень общежитий, на которые не распространяется действие этого закона, общежитиями военных формирований и государственных учебных заведений. В законопроекте также предлагается увеличить предусмотренный законом срок передачи общежитий в коммунальную собственность от 3 до 6 лет, а также уточнить, что передача общежитий в коммунальную собственность должна осуществляться в соответствии с государственной программой передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Законопроектом предлагается продлить до 6 лет срок действия моратория на выселение жителей общежитий, на которых распространяется действие этого закона, а также на отчуждение общежитий, находящихся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий, учреждений организаций не зависимо от форм собственности.

В документе предлагается установить, что общежития, которые были переданы в уставные фонды организаций, образованных в процессе приватизации, в которых государство является собственником более 50% уставного капитала, изымаются из уставного капитала таких организаций и передаются в собственность территориальных общин на бескомпенсационной основе. Если же государство является собственником менее 50% уставного капитала или не имеет доли в уставном капитале, общежития изымаются из уставного капитала таких организаций на компенсационной основе.

Законопроектом предлагается поручить Кабинету министров Украины в течение 3 лет в случае принятия этого закона обеспечить разработку и возобновление технической документации на общежития.