Рада обязала все гостиницы обзавестись «звездочками»

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий обязательность категорий отелей в Украине. Соответствующие изменения в законе «О туризме» поддержали в пятницу, 8 июля, 273 народных депутата, сообщает «Зеркало недели.Украина».

Согласно закону, центральные органы исполнительной власти в сфере туризма совместно с объединением субъектов туристической деятельности разработают и утвердят стандарты, на основании которых осуществляется категоризация объектов туристической инфраструктуры, либо же вводят соответствующие международные стандарты.

Виды категорий объектов туристической инфраструктуры, порядок их установления и изменения, а также порядок доведения до потребителя информации о видах таких объектов устанавливается Кабинетом министров.