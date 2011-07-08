Каськив открестился от «семьи Президента»

Владислав Каськив не идентифицирует себя как лицо, имеющее доступ к «семьи Президента». Об этом председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами заявил в интервью «Экономической правде».

«Вы точно преувеличиваете. Это для меня слишком большая честь и ответственность. Я даже не могу себя так идентифицировать. Конечно, я с большой гордостью и ответственностью осознаю, что Президент дал мне серьезный вексель», - ответил Каськив на вопрос о его исключительном доступе к «семьи Президента».

Чиновник также добавил, что у него «к сожалению или к счастью» не было никакого разговора с Президентом, выходящего за рамки профессиональной сферы.

По словам главы агентства, от него не требовали изменения мировоззрения при приеме на работу.

«От того, что я имею честь возглавлять это агентство, Степан Бандера не перестал для меня быть героем. От меня никто не требовал менять мировоззрение, поэтому эта работа очень комфортная, и я считаю, что нормально ее реализую», - сказал Каськив.