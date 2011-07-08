Вина Шкиля в ДТП пока не доказана

Народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль считает, что власть пытается его дискредитировать как оппозиционного политика.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе политика, Шкиль пояснил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту ДТП, по данному делу проводятся следственные действия, в том числе и различные экспертизы. «Разглашение данных досудебного следствия до принятия любого решения в деле прямо запрещено действующим законодательством, таким образом, является незаконным. Виновные в данном разглашении должны нести предусмотренную законом ответственность», - указал народный депутат.

«Никакого обвинения Шкилю до этого времени не предъявлялось, а поэтому утверждать, что его вина доказана, нет никаких законных оснований. Также в суд не направлялось никаких материалов, которые свидетельствовали бы о наличии в действиях Шкиля признаков любых административных правонарушений», - заявили в пресс-службе.

Также, как указал Шкиль, установление факта нахождения лица в состоянии алкогольного опьянения относится к компетенции киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая в установленном законом порядке даст ответ на этот вопрос.

Как мы сообщали ранее, Министерство внутренних дел по результатам показаний свидетелей и выводов автотехнической и транспортно-трассологической экспертиз установило вину депутата Верховной Рады, члена фракции «БЮТ -Батьківщина» Андрея Шкиля в ДТП.