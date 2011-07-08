Ахметов прикупил комбинат «Запорожсталь»

Группа «Метинвест» вступила в горно-металлургический бизнес группы Индустриал, который включает в себя, в том числе, управление и владение сторонами более 50% акций комбината «Запорожсталь», сообщает со ссылкой на пресс-службу компании РБК-Украина.

Для реализации поставленных целей группа Индустриал продает группе «Метинвест» 50% соответствующих активов группы Индустриал, а также заключила соглашение об управлении совместным бизнесом. Кроме того, группе «Метинвест» предоставлен опцион по выкупу оставшихся 50% в горно-металлургическом бизнесе Группы Индустриал.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая владеет предприятиями в Украине, Европе и США. 71,25% акций Metinvest B. V. (холдинговая компания «Метинвеста») владеет СКМ Рината Ахметова, 23,75% - «Смарт-холдинг» Вадима Новинского, 5% - Clarendale Ltd Владимира Бойко.