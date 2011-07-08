Колесниченко: Украинская оппозиция разрушает основы государственности

В Украине не существует оппозиции как таковой, убежден народный депутат (Партия регионов) Вадим Колесниченко. Об этом он заявил во время чата в «Главреде».
«Есть лишь конкурирующие, разобщенные структуры, которые борются за власть. Даже, если выражаться точнее – воюют за власть. А в этой войне разрушают основы государственности и политической конкурентности», – считает депутат.
Такое поведение оппозиционных сил, по мнению Колесниченко, вредно и опасно для будущего страны.
Низкую эффективность украинской оппозиции регионал объясняет «чисто украинской проблемой – очень много гетманов».
«Любой стране, любому парламенту крайне необходима оппозиция. Она выступает «санитаром», оппонентом, конкурентом», – добавил Колесниченко.
С полной стенограммой чата с Вадимом Колесниченко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.