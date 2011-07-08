Колесниченко запомнит сессию благодаря «бездарной трате времени по средам»

Подводя итоги парламентской сессии, народный депутат Украины Вадим Колесниченко отметил, что она запомнится ему, прежде всего, «бездарной тратой времени и денег налогоплательщиков по средам», по так называемым дням оппозиции. Об этом регионал заявил во время чата в «Главреде».

«В эти дни оппозиция формировала повестку дня, не приходила на обсуждения и проваливала голосования собственных же вопросов», – добавил Колесниченко.

Таким образом, по мнению депутата, законотворческая и законодательная деятельность систематически «превращалась во взаимные упреки, обвинения, политические пар и пиар».

Напомним, что 8 июля завершилась восьмая сессия украинского парламента. Верховная Рада возобновит работу после летних каникул 6 сентября 2011 года.

С полной стенограммой чата с Вадимом Колесниченко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.