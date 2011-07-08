У депутатов нет желания быть «доступными и публичными - Стець

Член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от НУНС Юрий Стець заявил, что у парламентариев нет желания быть «доступными и публичными», сообщает ГолосUA.

Так Стець прокомментировал замечание о том, что нардепы не хотят предоставлять журналистам свои декларации о доходах.

«Еще вначале, когда этот закон («О доступе к публичной информации» - Ред.) был принят, у меня были большие сомнения, что он будет выполнятся. И смотря на то, как у нас пренебрегают Конституцией, надеяться, что будет положительная реакция депутатов на этот документ, было сложно», - подчеркнул он. В то же время, отметил политик, те депутаты, которые раньше показывали публично свои декларации, они и сейчас это делают.

«А депутаты, которые находятся в списке «Forbes» вряд ли это сделают когда-нибудь. Даже если есть закон, который их обязывает», - сказал нунсовец. При этом Стець добавил, что не только аппарат ВР может предоставлять информацию о декларациях депутатов журналистам.

«Если обратились журналисты, но не имеет значение, кто даст эту информацию. Спокойно это может сделать сам депутат. А так депутаты это опровергают, потому что не хотят этого делать. У них нет желания быть доступными и публичными», - добавил народный депутат.

Как мы сообщали ранее, председатель ВР Владимир Литвин заявил: «Я депутатам напишу личные письма, 449 писем сейчас попрошу подготовить, чтобы они в соответствии с законом о доступе к публичной информации или обнародовали свои декларации, или предоставили свое согласие на ее обнародование».