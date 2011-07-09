Кравчук уверен, что его поправки не используют

Экс-президент Леонид Кравчук не считает, что его наработки поправок в Конституцию будут использованы в качестве ширмы для президентских поправок. Об этом экс-президент, который также является главой экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи, заявил в эфире Шустер Live.

«Я, например, не верю и не поверю, потому что мне уже 77 лет, что я могу стать ширмой для любого президента. Даже для Папы Римского. Не поверю. И в очереди к ним стоять не буду, и они это хорошо знают», - отметил он.

«Я подчеркиваю еще раз, мы напишем текст изменений, так как мы видим, из опыта украинского, зарубежного... Подпишем и обнародуем», - рассказал Кравчук.

При этом он уточнил: «Если президент не захочет такого текста, он имеет все полномочия внести свой ​​текст».

«Он имеет полномочия конституционные. Но тогда люди, которые почитают наш текст и тот, скажут ширма ли это. Давайте подождем», - заявил экс-президент.