Шкиль будет судиться с МВД

Народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина Андрей Шкиль уверен, что Министерство внутренних дел не имеет права признавать его виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия с его участием, потому что это прерогатива исключительно суда. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Министерство внутренних дел вынесло мне приговор – сказало, что я виновен в данном ДТП. Хотя на самом деле, к удивлению МВД, я понимаю, что их это раздражает, но выносит решение суд, а не Министерство внутренних дел. Суд своим решением определит, кто виновен», – заявил депутат.

Шкиль также отметил, что все экспертизы по данному ДТП будут готовы лишь на следующей неделе, поэтому нельзя говорить даже о завершении следствия. Вместе с тем он подчеркнул, что будет подавать в суд на сотрудников МВД, которые публично заявили о его виновности.

«Дальше. Незавершенные экспертизы. Результаты экспертиз будут получены на будущей неделе. Это о каком же завершении следствия можно говорить – это изобличение тайны дела. Просто позвонили и сказали: «Бегом, надо компромат, потому что нам по видео показали в каких неуклюжих ситуациях члены Партии регионов, это надо как-то разбавить негодяями из оппозиции». И тут работники МВД высосали это из пальца, натыкаясь на судебный иск. Они его получат: я гарантирую, что каждый будет нести ответственность. Во-первых, за разглашения тайны следствия, во-вторых, за то, что они меня обвиняют в том, в чем моей вины не признал суд», – сказал Шкиль.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что народный депутат от БЮТ Шкиль признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в мае в Киеве.