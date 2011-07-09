«Стоп цензуре!» просит провести открытый процесс над делом Пукача

Движение «Стоп цензуре!» призывает президента содействовать проведению открытого и гласного судебного процесса над генералом Алексеем Пукачем, обвиняемым в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом говорится в обращении журналистского движения к президенту Виктору Януковичу, переданному президенту во время пресс-конференции в пятницу.

«Нами неоднократно отмечалось, что в течение 2010-2011 годов ситуация в информационной сфере существенно ухудшилась - во многом из-за действий властей. Но за последние недели процессы свертывания демократии продолжались», - говорится в заявлении.

Пользуясь случаем, движение «Стоп цензуре» еще раз обратилось к Януковичу с просьбой «принять все необходимые действия для обеспечения свободы слова в Украине».

Активисты просят президента «гарантировать неприкосновенность работы журналистов со стороны правоохранительных органов и силовых структур».

Кроме того, участники движения просят «обеспечить подлинное, а не декларативное выполнение закона «О доступе к публичной информации» всеми органами власти».

«Стоп цензуре!» просит «способствовать прозрачности власти в Украине, возобновив практику ваших предшественников по открытым ежеквартальным пресс-конференциям президента».

Журналисты просят Януковича ввести ротацию в журналистском пуле, способствовать реформированию украинских СМИ, обеспечить создание системы общественного вещания, разработать и внести законопроект «О прозрачности медиасобственности» и гарантировать соблюдение медийного законодательства в сфере полномочий редакционных советов в СМИ.

В обращении также содержится просьба «публично обнародовать свою позицию по поводу диспаритета освещения телеканалами деятельности власти и оппозиции в пользу власти».

Движение призывает также назначить членом Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания по президентской квоте кандидатуру, которую выдвинет общественность и поддержит движение «Стоп цензуре».