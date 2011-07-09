Литвин уверен, что он незаменим

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что на сегодняшний день нет человека, который смог бы его заменить на должности. Об этом он заявил в эфире телеканала Интер.

«Такого человека сегодня нет», - сказал Литвин, отвечая на вопрос, готов ли он дать дорогу молодым, и человеку, который способен его заменить.

«450 депутатов. Давайте, скажите, кто умеет, может выслушать каждого, предложить решение, которое будет приемлемым? Давайте вспомним: 2007 по 2008 год Верховная Рада не работала. Было это? Было. Сегодня она работает. Мне не нравится, но она работает», - отметил спикер.

«Мне вообще трудно работается. Поскольку я все время занимаюсь самоанализом, что сделано, что не сделано, и что можно было бы сделать», - также добавил он.

«Я поборол в себе настроения катастрофизма и пессимизма, потому что я понимаю, что страна не может жить исключительно негативом. Мы сплошь живем в негативе. Надо исходить из того, что страна должна иметь перспективу. Тем более, что 20 лет проходит со дня провозглашения Независимости Украины. Это, по сути дела, жизнь активного поколения и говорить о том, что у нас сплошная беда, я думаю, тут ума много не надо. Надо сказать, что мы сделали, что мы не сделали и что нужно сделать», - также отметил спикер.

«Сегодня тот период, когда надо вдохнуть надежду не вообще в Украину, не вообще в общество, а в каждого человека. Показать ему может и должна быть другая жизнь», - подчеркнул он.