Игорь Беркут: Два врага украинской государственности – клановый парламентаризм и центральные телеканалы

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Aлённa, 13:07

borat, 13:13

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Bacилишинa, 13:18

borat, 13:20

цyкeн1211, 13:28

цyкeн1211, 13:32

Ckrin, 13:38

Бyзинa, 13:38

lux, 13:40

ГABpeд, 13:43

dreamer38, 13:46

Ви ж розумієте необхідність судової реформи, бо країна погрязла у беззаконні. Чи є в Ваших планах вимагати винесення на загальноукраїнське обговорення тих законопроектів про судоустрій і про статус суддів, що є у ВР, бо вже з ними відбувається безглуздя – кожен хоче піім’яти суди під себе. Відсутність ВР не така страшна як продажний суд. Спасайте країну від руйнування. Дякую.Коли вся держава орієнтована на крупний капітал та корупційну владу, важко чекати на те, що судова гілка влади буде здорова. Сьогодні в суді змагається не злочинність і закон, а гроші з грошима, або гроші проти людей, що мали на своєму життєвому шляху нещастя потрапити до суду без грошей. Суди також розірвані між різними політичними кланами, які панують на цих територіях, або й самі є частинами якихось політичних кланів. Все, що не стосується політики, суди вирішують на користь грошей. Ніхто не очікує справедливого рішення від суду, якщо не може "підмазатись".Пане Беркут, ви так часто приходите на веб-конференції у Главред! У вас ще не вичерпались теми для розмов? Розкажіть, будь ласка, щось нове.Інтернет, радіо та деякі газети – це те, що залишилося від свободи слова в Україні. Коли шістьма центральними телеканалами володіють ті ж люди, які володіють всією економікою, крупними банками та утримують політичні клани, чекати від телебачення вільної, конкурентної, незамовної дискусії неможливо. Телеглядачі "Інтера", наприклад, прокидаються та лягають спати з Яценюком. Щоб мені розказати щось нове, будь-ласка, запитайте мене про щось нове.На чьи деньги идет пиар на теле- радиоканалах, Интернет и страницах газет??В сегодняшней политике то, кого выберут люди, решает телевизор. Соревнование идет на центральных телеканалах, которые большей мерой и будут определять победителя. Если вас нет на центральном телеканале, то вас нет в большой политике. Ввиду того, что в отличие от развитых стран, от Японии до США и обратно, где центральными телеканалами не могут владеть физические или юридические лица (а также аффилированные с ними структуры) более чем на 20%, в Украине представители олигархического капитала владеют телеканалами, называют это демократической свободой слова в демократической стране и решают, кого им поддержать и этим самым манипулируют сознанием людей. Збигнев Бжезинский по этому поводу сказал: "Если лошадиную задницу посадить на центральный телеканал, - через два месяца у нее будет президентский рейтинг". Соревноваться с этим невозможно, но осознавать, что центральные телеканалы являются врагом украинской демократии, необходимо.Здравствуйте, Игорь!8 апреля у вас была видео-онлайн-конференция на сайте from-ua, 9 апреля вы участвуете в чате портала Liga.net, 10 апреля - "Главред". Тема одна и та же. Это у вас такая PR-акция, политическая схема общения, или что? Очень интересно.Основная тема, с которой обращается к своим сторонникам и другим людям партия "Великая Украина", звучит как "Украина. 2011. Конец эпохи несбывшихся надежд", где мы стараемся заглянуть на 2-3 года вперед, чтобы рассказать, что ожидает Украину и ее граждан. Кроме этого, в середине мая выйдет программная статья под этим же названием.Игорь, что бы вы сделали в первую очередь, если бы вас избрали на пост президента Украины? С какой бы страной "сотрудничали"?Лидер, получивший пост Президента Украины, хотя нет большой разницы, как будет называться главный пост в стране – Президент, канцлер, премьер-министр – должен стать тем железным президентом, который сможет победить двух главных врагов украинской государственности и ее народа. Это клановый парламентаризм и центральные телеканалы, которые отстаивают интересы группы обезумевших от наворованных денег олигархов и их политических кланов и ставленников. Представляете, какой вой подымется по поводу якобы ущемления свободы демократии для этих людей?! По поводу сотрудничества с другими странами - как мы можем не сотрудничать с европейскими странами либо Россией? Нас также ждет много очень тяжелых вопросов с Румынией и Турцией по поводу будущих конфликтов относительно раздела украинской территории.Ігоре, скажіть будь-ласка, а як ви ставитесь до того, що Папа Римський відмовився пом’якшити заборону на використання презервативів католиками?Буде дуже смішно, якщо я буду коментувати дії Папи Римського. Я впевнений, що він наголосив на обставинах, виходячи з яких він прйняв це рішення. Чи це добре чи ні, знати нам поки-що не дано.Господин разведчик, который пишет агитационную литературу!У меня всегда один вопрос к таким людям как Вы. Скажите, пожалуйста, через сколько лет забудут злодеяния России на Кавказе дети и внуки тех, кто потерял близких, стал беженцами из Абхазии, Карабаха, Армении, Таджикистана, уничтоженной Чечни, спровоцированной Осетии, Грузии, Приднестровья. И почему такая "Великая Рассия", до сих пор не урегулировала ни один конфликт, а приобретает новые и новые. Может нечего на зеркало пенять, когда имперская рожа кривовата?Спасибо за ответ. Пётр Лавренчук, писатель, историк.Об этом мы подробно написали в своей книге "Брат", которая вышла в издательстве "Саммит", широко сегодня обсуждается и является лидером продаж среди неразвлекательной литературы (non-fiction). Там рассказывается о тех кровавых конфликтах, которые темная дремучая Российская империя развязала или хочет развязать в ближайшее время. Там также даны пути решения, как не допустить того, чтобы сапог Российского солдата с фамилией Ткаченко или Петренко (численность украинских фамилий солдат и офицеров российской армии превышает тридцать процентов, потому что в России считается, что украинцы – лучшие служаки со времен Российской империи) никогда не топтал украинскую землю, а лучше – продолжал убивать мирных партизан в горах Кавказа. А если им там будет мало места – пускай едут в Афганистан или в Ирак со своей кривой имперской рожей. Так что с ними мы разобрались. А что же нам делать, Петр?Здравствуйте, г-н Беркут, расскажите, пожалуйста, что за партия такая, откуда взялась? Как-то уж "очень вовремя", практически перед выборами появилась. Очень похожа на неудачные предвыборные проекты "Озимых", "Вече"....Вас тоже никто не знает.... ан – лидер партии. Не кажется Вам, что это – очень уж самонадеянно?Политическая жизнь в Украине всегда пребывает в состоянии "двух времен года" - это выборы или передвыборы, поэтому невозможно появиться ни в какое любое другое время. Партия не похожа на предыдущие проекты, а точно скопирована с самых невостребованных и провалившихся. Но ничего не поделаешь. Такая судьба всех партий-унылых неудачников в успешной украинской политике, которую мы с вами имеем счастье наблюдать с экранов телевизоров.Здравствуйте, Игорь!Говорят, Украина намерена привлечь в этом году более 20 кредитов. Интересно, а откуда страна планирует брать эти деньги? И чем отдавать впоследствии? А вы бы где для Украины брали деньги?Брать будут у всех, кто будет давать (двусмысленность получилась). Главная задача состоит в том, чтобы отодвинуть как можно дальше срок отдачи. В идеале, чтобы отдавало следующее поколение. Як казав Остап Вишня, - "Якось там воно буде". Сколько бы Украина не брала денег, эти деньги большой своей частью разворовываются. Потому что хоть в Киеве, хоть в любом областном городе количество богатых чиновников намного превышает количество богатых бизнесменов. Количество чиновников, депутатов и прочих коррупционеров всех мастей на сегодняшний день в два раза превышает их количество в советское время (460 000 человек) И нет такой суммы, которая способна накормить отряд чиновничества всех уровней и веток власти, поэтому вопрос о том, сколько нужно денег – неуместен.1. Ігоре, як Ви вважаєте, наскільки важко розгойдати українців для того, щоб Ваші сценарії отримали якісь шанси на реалізацію? 2. Чи знайомі Ви хоча б з основами міжнародного права і геополітики? Якщо так, то де Ви їх вивчали? 3. Хто Вам з сучасної політичної фантастики подобається більше за інших?Ми прогнозуємо, що прийде такий час, коли буде непотрібно звозити туристів за гроші до Києва або розбещувати студентів грошима за "свідомий" політичний протест. Наприкінці епохи нездійснених надій виникне необхідність нового державно-політичного устрою в країні і тоді все буде працювати не за правилами.Игорь, а почему вы сейчас не в Молдове? И что говорят ваши друзья по поводу сложившейся ситуации там?Наша партия не работает в Молдове. Сейчас мы ведем непростые переговоры, которые могут перерасти в судебную тяжбу с Министерством юстиции. Дело в том, что украинцы, проживающие в Мадриде, Мюнхене, Алма-Ате, Тюмени – это те, кто уже есть сегодня, – хотели бы зарегистрировать ячейки партии "Великая Украина" в этих странах. Министерство юстиции отказывает нам в такой возможности, объясняя это тем, что в украинской истории не было таких прецедентов. Люди, желающие организовать ячейки партии за границей, не понимают, почему при декларации демократических принципов существует советское отношение к загранице, почему во время выборов им можно идти голосовать на участки, организованные там, а создать партийную организацию нельзя.Игорь, а зачем вы идете во власть?Чтобы с чужой кровью и лимфой на клыках оставлять рубцы на шейных позвонках у альфа-доминантных самцов из чужих стай, и забирать себе их самок и обоз.Какой у вас рост?1 метр 90 сантиметров без каблуков.Игорь, а что вы, как Президент, будете делать с 5 миллионами "ньюостарбайтеров", которые из-за финансового кризиса возвращаются домой?Нельзя встроить ни один, ни два, ни пять миллионов вернувшихся домой наших граждан в существующую ныне экономическую систему. Поэтому мы постоянно говорим о том, что нам нужны иные формы и способы управления государством. Если еще вспомнить миллионы пенсионеров, которых нужно содержать и платить им пенсию, то сегодня никто не сможет объяснить, как в существующей системе это возможно сделать. Мы предвидим изменение политического строя в нашей стране. И не потому что будут какие-то проплаченные акции с флагами, а потому что экономика заканчивающейся эпохи, построенная на паразитировании на том, что было построено и сделано в СССР и на бесконечном набирании денег в долг в течение последних 15 лет, - эта экономика себя исчерпала.Вы знаете, у меня складывается ощущение, что название "Велика Україна" очень попахивает "Deutschland uber alles". Или у вас комплекс Наполеона. Так ли это?"Deutschland uber alles" переводится как "Германия – превыше всего". Гораздо больше этому лозунгу соответствуют лозунги типа "Україна чи українці – передусім!". Словосочетание "Великая Украина" придумали не мы. На протяжении последних 400 лет в литературе и истории постоянно всплывает этот термин. О нем много писал Иван Франко. Об этом говорилось множество раз великими историками, литераторами и политиками. Наша реальность стесняется этих названий, потому что в соответствии с сегодняшними делами в государстве, в соответствии с отношениями в стае, которая владеет и управляет страной, более правильным и реалистичным названием для партии было бы "Нищая Украина", "Воровская Украина", "Украина за вымирание" и так далее.В какие страны вы ездите на шоппинг? И в чьих костюмах, кроме формы, вы чувствуете себя мужчиной? Входят ли в обязательный список вещей с лейблом трусы от "Армани"?"Военторг", в какой бы стране он не находился.Игорь, я читала несколько Ваших веб-конференций и выступлений, и часто Вы иронизируете над разными вопросами "не по теме" или откровенно грубыми или глупыми вопросами. Но часто люди просто не понимают Вашей иронии и принимают все за "чистую монету". Вы не пытались как-то иначе отвечать этим людям, ведь, как мне кажется, иногда складывается не совсем адекватная картина Ваших позиций.Дорогая Клава, моя юность, молодость и часть зрелости прошла в казармах и армейских палатках, врытых в землю. Это заняло много лет. И до сих пор, когда жена, теща или любовница спрашивают у меня: "Можно я посмотрю телевизор?", я отвечаю: "Можно, только не включай".У меня вопрос: Один правитель когда-то сказал, что для того, чтобы страна сумела выжить в эпоху передела власти – необходимо ослабить армию. Ибо армия привычна к мятежам. Насколько, по вашему, это высказывание применимо к нашей с Вами стране?Это совершенно точное высказывание, но относилось оно к тому периоду, когда в армии на офицерских командных должностях служила элита общества. Сегодня это верно по отношению к тем странам, где в армии продолжает служить элита общества. В нашей стране в армии служат офицеры, которые чувствуют себя изгоями, а элита не служит в армии, поэтому называть ее элитой может только восторженный журналист. Мало того, дети этой элиты, взрослые холеные здоровые мужики, с помощью своих родителей, этой типа нашей элиты, злостно уклонились от службы в армии. Это сын Ющенко, сын Януковича, Симоненко и так далее. Абсолютное большинство, 85 процентов сыновей депутатов и чиновников, министров не служили в своих собственных вооруженных силах. В связи с этим мы ставим вопрос: жизнеспособно ли государство, в котором элита презирает свои собственные вооруженные силы, и кто будет нас защищать, когда пьяная обстрелянная злая российская армия, где каждый третий военнослужащий носит украинскую фамилию, покончит с мирными партизанами в горах Кавказа и ей нужно будет найти новое применение.Господин Беркут, что лично Вы подразумеваете под словами "эпоха несбывшихся надежд"? На что теперь должна надеяться Украина, если одна эпоха уже прошла? И за кого порекомендуете голосовать 25 октября? Если, конечно, сами не будете баллотироваться.Эпоха несбывшихся надежд заканчивается. Она началась с Декларации Независимости в 1991 году юридически. Но фактически она началась в 1992. Первое десятилетие этой эпохи шло тотальное разграбление всего того, что было построено и сделано миллионами украинцев за последние десятки лет. Начиная с 2002 года, крупный капитал и пребывающие у него на содержании политические кланы стали захватывать само государство: ветви власти, государственные должности, законодательную и исполнительную власти. Так как вся основная государственная собственность, оставшаяся от УССР, уже была захвачена, эти же кланы провели полное перевооружение и приготовились к новым схваткам за власть в стране путем захвата всех центральных СМИ, понимая, что власть – это бюджет, налоги, таможня, Нацбанк, все то, что гораздо больше, чем бизнес. И кроме этого полная безнаказанность и вседозволенность. Эпоха эта еще не прошла. Мы предвидим ее конец в 2011-2013 году, когда, как чаще всего бывает при смене эпох, нас будет ожидать полярная ночь хаоса, и будет необходимо восстанавливать закон, порядок и справедливость. Я говорил об этом с разными, очень неглупыми людьми в Украине, России, Германии, США, Канаде, Польше, Казахстане, Франции и многие сходились в том, что в некотором смысле это происходит из-за того, что государство досталось нам в подарок.Почему ваши прогнозы столь пессимистичны? Ведь Украина выживала и в худших ситуациях...Напоминаю вам анекдот о том, что оптимист учит английский язык, пессимист учит китайский, а реалист учит автомат Калашникова. Если то, о чем мы говорим, окажется плодом воспаленного воображения, если все то, что видит каждый человек, что происходит вокруг каждого из нас, и есть правильно развитие государства, если про последние 18 лет можно сказать, что страна сделала рывок вперед и находится в совершенно новом качестве - экономическом, оборонном, политическом, тогда к власти придут партии, рассказывающие о том, что призыва в армии со следующего года не будет, что всем увеличим пенсию со следующего года, что вернем вклады Сбербанка, что сделаем десять шагов навстречу людям, що буде добробут кожному і вже сьогодні тощо.Игорь, тут почему-то написано, что книга "Брат" о Путине, но я ее читал и мне показалось, что книга – об Украине. Хоть и сквозь призму Путина. Ожидать ли следующей книги? И о ком, если так, она будет?Книга "Брат" – не о Путине, хотя несколько глав посвящено ему, а об Украине и о ее ближайшем будущем до 2019 года. О сценариях тех войн, в которых Украине, возможно, предстоит участвовать. И самое главное – она развеивает мифы, лучше сказать препарирует те мифы, которые сложились в головах в "Эпоху несбывшихся надежд". Мы получили много отзывов, в том числе и из-за рубежа, что ничего подобного в Украине не издавалось, и получили запросы на новое, переработанное и дополненное издание с продолжением сценариев будущего в жанре "технокиллер". Надеемся, что вторая книга выйдет в сентябре.И еще вопрос: Ваши идеи и высказывания достаточно радикальны, но не пора ли приступать от слов к делу? Что или кто сейчас реально может изменить политическую ситуацию в стране? Есть ли, на Ваш взгляд, такой фактор, как народная сила, народный бунт или революция, если угодно, или Вы считаете, что только фактор конкретного политического лидера может повлиять на дальнейшее развитие Украины? Спасибо!Когда человек много и не в меру пьет, выкуривает по две пачки сигарет в день, задирает других людей, ездит за рулем в нетрезвом виде, ведет беспорядочный образ жизни и ему говорят, что рано или поздно всему этому наступит конец, - это не радикальное высказывание. Это нормальная трезвая оценка ситуации. Сегодня никто реально не может изменить политическую ситуацию в стране, так как огромное количество людей по-прежнему имеет наполовину религиозную веру то ли в Януковича, то ли в Тимошенко. А кому-то центральный канал день за днем рассказывает, что есть еще лучший политик. И человек рано или поздно сдается под этим напором. Наверное, еще не все иллюзии исчерпаны до конца.Как Вы относитесь к заверениям России о "братской любви" и "попечительстве" нашей страны?Если вы хотите мой комментарий по какому-либо конкретному заявлению, мне необходимо знать о каком заявлении говорится, чтобы прочитать его в оригинале. Дорогие читатели, время, отведенное на чат, заканчивается через 15 минут, поэтому я перехожу к ответам на вопросы. Не подряд, а выборочно.Игорь, как Вы думаете: возможен ли в ближайшем будущем союз постсоветских государств – неважно, кто туда войдет, ясно, что не 15 государств. Если да, то какие страны туда могут войти с наибольшей долей вероятности?Украина на сегодняшний день является совершенно неконкурентным государством. В стране почти ничего не производится своего, подавляющая часть товаров – импортная. Себестоимость любой производящейся продукции имеет огромную часть коррупционных издержек – взятки, откаты, крышевание. Следующие два-четыре года Китай вводит в строй поочередно восемь крупных, очень крупных металлургических комплекса. Они планируют продавать сталь по цене дешевле, чем себестоимость украинской стали. (Не могу судить, насколько это возможно). Как показала практика, чтобы обрушить украинскую гривну, достаточно суммы в размере трех-шести миллиардов долларов. Такими средствами может обладать крупный Казахстанский или Российский или любой средний западный банк и так далее. Это пример неконкурентности, неустойчивости и туманного будущего украинской валюты. Поэтому Украине придется для выживания входить в близкие союзы то ли с европейскими странами, то ли с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И в том и в ином случае существует много негативных факторов для Украины, с которыми она должна смириться. Поэтому в следующем десятилетии, безусловно, мы увидим ход вещей именно таким образом.Кто спонсировал издание вашей книги и оплатил ее рекламу – в частности, билборды в метро? И вообще, откуда у вас средства для занятия политикой – ведь не секрет, что это дорогое удовольствие...Я уже скоро перестану повторять про спонсоров, потому что я уже не раз и не два отвечал на этот вопрос. У нас существует группа спонсоров, которых все знают. Их адвокаты запрещают нам по условиям спонсорства называть их фамилии и должности. Но чтобы вы не думали, что это такой уход от вопроса, я скажу фамилии четырех главных наших спонсоров. Они начинаются с букв, составляющих аббревиатуру ЖППА, причем фамилия первая и последняя – не украинские, а фамилии двух внутри - чисто украинские. Больше пока ничего сказать не могу.Являетесь ли вы сторонником "сильной руки" и как относитесь к необходимости создания "хунты", в хорошем смысле слова, для наведения порядка в стране? На кого, в таком случае, можно опираться?Все люди, поддерживающие партию, являющиеся ее членами либо сторонниками, являются сторонниками сильной украинской государственности и принимают для себя такой постулат как "Украина должна быть Великой". Сильную государственную власть мы представляем как ЖЕЛАТЕЛЬНО персонифицированную. Если вы считаете что это и есть сильная рука, значит - это сильная рука. Предвидим, что в стране должна создаться "хунта" государственников, которые не побоятся пойти на открытый конфликт с "хунтой" компрадорского капитала, который сегодня владеет всем в нашей стране и заставляет ее жить по своим законам, украшая все это демократическими симуляциями.Игорь, сегодня армия проиграла войну с бюджетом. Родители вынуждены покупать детям "в армию" и форму, и "лычки"!!! Завтра, как в больницу, будем возить своим детям еду! Поражение армии в войне с внутренним врагом – государством (!) – это тоже признак конца?Марина Станиславовна Крупницкая, мать солдата.Закон о воинском долге, который должен быть принят в том новом украинском государстве, будет иметь такую составляющую – сыновья президента, премьер-министра, всех членов Кабинета Министров, депутатов ВР, генпрокурора, главы Верховного Суда, при достижении призывного возраста должны быть направлены на службу в собственных Вооруженных Силах без права на отсрочку. В случае уклонения от выполнения своего священного долга, отец или мать призывника должны покинуть свой государственный пост или сложить мандат в течение десяти дней. Если бы мы сегодня могли внести закон, мы бы получили невероятное по консолидации, «одностайное» голосование депутатов всех фракций против этого. Кстати, это вам для размышлений о легитимности нашей элиты. Похожий закон действует и действовал всегда в странах с молодой государственностью, как-то Израиль, Турция, Сингапур и так далее. Я уже не вспоминаю Российскую Империю. Предлагаю вам полюбоваться фотографиями в Интернете молодой шведской принцессы, которая в чине рядового пошла служить в шведскую армию и дослужилась там до чина капрала.Вы ходили посмотреть на "Тараса Бульбу"? Ну, и как вам фильм? А то столько говорят об этом то ли Шедевре, то ли "шедевре"? Ваше мнение о российской пропаганде на исконно русских (от сл. Русь) землях?Меня не первый раз спрашивают о фильме "Тарас Бульба". Я его еще не смотрел. Посмотрю, поделюсь своим мнением.Ігоре, Ваша думка з приводу ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОСТИТУЦІЇ в нашій країні? Які Ваші аргументи на користь тієї чи іншої відповіді? Дякую.Легализация проституции, как и, например, легализация ношения огнестрельного оружия, не может происходить в стране с неуправляемой коррупцией. Мы получим африканизацию страны. Когда у нас коррупция будет на уровне даже не немецкой, а хотя бы итальянской, тогда это будет вопрос, который можно ставить на повестку дня.Скажите, какое ваше этническое происхождение – вы еврей?Ваш вопрос не совсем корректен, но я постараюсь ответить на него. В партию приходят письма, написанные еще тем способом – рукой на листке бумаги в конверте, где люди указывают на то, что я выгляжу как стопроцентный украинец. Из этих писем понятно, что нет такого города в нашей стране, где хотя бы на одном из перекрестков не стоял гаишник с такой же сытой и наглой рожей, как у лидера партии «Великая Украина». И люди говорят (из писем), что «ваш лидер – плоть от плоти – наш, украинец». Ну при чем здесь евреи?Вчера я задал вопрос – что вы будете делать, когда начнется война всех против всех ? Ответ был – восстанавливать законность и правопорядок. Как технически вы это видите? Владлен.Народное движение " Достали". ЗапорожьеНет никаких гарантий, что восстанавливать закон и справедливость придется именно нашей партии. Но если все же это произойдет, то технически это будет похоже на свержение оккупационного режима в собственной стране. Все, большое спасибо, до свидания.