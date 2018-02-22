Парубий сказал, когда Рада может проголосовать за увольнение Гонтаревой

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 1 марта парламент может проголосовать за увольнение Валерии Гонтаревой с поста председателя Национального банка Украины.

Перед голосованием предварительно предусмотрено, что чиновница выступит в Рада с отчетом о своей работе на должности, рассказал спикер в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

"… есть готовность кадрового вопроса — это вопрос о назначении председателя Национального банка Украины и увольнении предыдущего председателя НБУ, и этот вопрос предварительно планируется на четверг этой пленарной недели (1 марта — Ред.) для рассмотрения", — отметил Парубий.

Напомним, Валерия Гонтарева была назначена главой Нацбанка в июне 2014 года, она стала первой женщиной на этом посту. В апреле 2017-го чиновница заявила, что подала в отставку. В мае стало известно, что она уходит в вынужденный отпуск, пока Рада не примет решение о ее отставке. Обязанности председателя регулятора начал исполнять первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.