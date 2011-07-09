Янукович отмечает свой день рождения

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович будет отмечать свой 61-й день рождения, сообщают УНН.



В прошлом году свой 60-й юбилей глава государства праздновал в Крыму. Тогда В. Януковича приехали поздравили пять президентов, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.



Официальная биографическая справка: Виктор Федорович Янукович родился в 1950 году в г. Енакиево Донецкой области.



Образование - окончил Донецкий политехнический институт в 1980 г.; Украинскую академию внешней торговли в 2001 г.



Квалификация - инженер-механик, магистр международного права.



Научные степени и ученые звания - академик Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук, профессор.



Награды, почетные звания - Орден «За заслуги» I в., Орден «За заслуги» II ст., Орден «За заслуги» III ст., Заслуженный работник транспорта Украины.