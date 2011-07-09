Кравчук пообещал референдум

Конституционные изменения и новый текст Конституции будет вынесен на всеукраинский референдум. Об этом сообщил экс-президент, глава экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук в эфире Шустер Live.

«Президент и его администрация, ни разу не звонил с какими-то предложениями, чтобы мы внесли их в концепцию. Я не знаю, как будет дальше. Я не могу гарантировать, но на сегодня так», - рассказал он.

«То, что мы предложим, может не понравиться президенту или Верховной Раде, которые будут принимать эту Конституцию, но, для того чтобы мы были честными открытыми перед народом, каждый член Конституционной ассамблеи подпишет и даст письменный документ, в котором скажет: с чем он согласен, а с чем нет», - рассказал экс-президент.

Кравчук отметил, что это будет обнародовано.

«Если после этого людям не понравится, то люди увидят, какой текст был наработан, и какой принят Верховной Радой», - отметил он.

«Я знаю, что вынесение на референдум текста - это сложный вопрос, его надо отработать, но мы будем предлагать конституционные изменения и новый текст на всеукраинском референдуме. Чтобы никому не было соблазна говорить: что решение политбюро или решение вождя важнее, чем Конституция», - заявил глава экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи.