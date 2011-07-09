Оппозиция ушла с эфира «Шустер.Live»

Представители оппозиции покинули студию «Шустер.Live» в знак протеста против действия Инны Богословской и монополизации регионалами эфира.

Это произошло во время выступления Александра Турчинова.

Когда Турчинов пытался изложить свое видение ситуации, Богословская подошла к микрофону и тоже начала говорить.

Она обидела Турчинова, назвав его «лидером секты». Турчинов возразил, что протестантство такая же религия, как и другие.

Перед этим Турчинов указал на то, что Тимошенко на эфиры не приглашают, зато Богословская ходит каждую программу.

Богословская не дала Турчинову рассказать, как люди регионала Олега Калашникова глушат пол Крещатика, включая под судом песни и записанные речи на низких частотах, которые людям невозможно выдержать.

Арсений Яценюк сделал Савику Шустеру замечание о недопустимости такого поведения и монополизации эфира. Но Шустер не смог повлиять на Богословскую.

После этого Турчинов, Яценюк, Катеринчук и Вячеслав Кириленко покинули эфир.