Против Тимошенко могут открыть еще несколько уголовных дел

Народный депутат от Партии регионов Владимир Зубанов не исключает возможности открытия против экс-премьера Юлии Тимошенко еще нескольких уголовных дел. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Зубанов сообщил, что экс-председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко готовит иск против Тимошенко из-за единоличной отмены экс-премьером инвестиционных обязательств по «Криворожстали».

«Госпожа Семенюк-Самсоненко сказала, что она делает иск против Тимошенко, как бывшая глава Фонда госимущества, и говорит, что там есть нарушения у нее криминальные большие, чем газовые соглашения. То есть, что она лично отменила инвестиционные обязательства по Криворожстали, и там проходят огромные суммы», – заявил регионал.

«Может быть и четвертое уголовное дело, может пятое. Юлия Владимировна в политическом и экономическом пространстве государства с 1996 года. Обычно там многое происходило и все может быть», - отметил Зубанов.