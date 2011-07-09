Генсек ООН призвал Египет провести справедливые выборы

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Египет провести справедливые и прозрачные выборы. Об этом генсек ООН заявил на встрече с министром иностранных дел Египта Мохаммедом эль-Ораби, сообщает Лига.

Как сообщает радио Свобода, Пан Ги Мун призвал также ускорить судебные разбирательства в отношении тех, кто несет ответственность за убийства мирных граждан.

В пятницу в египетских городах десятки тысяч демонстрантов продолжали требовать ускорения реформ.

Напомним, ранее египетский премьер-министр Исам Шараф заявил, что парламентские выборы в Египте пройдут в конце сентября.