Сирийские дипломаты устроили слежку на территории США

Власти США подозревают, что сирийские дипломаты организовали слежку за теми, кто протестует против режима сирийского Президента Башара Асада на территории Америки, передает РБК со ссылкой на Associated Press. В связи с этим посол Дамаска в Соединенных Штатах Имад Мустафа был вызван в Госдепартамент США для беседы.

В Вашингтоне полагают, что дипломаты Сирии незаконно следят за протестующими, причем используют при этом фото- и видеосъемку. Американское руководство подозревает, что правительство Сирии также пытается причинить вред родственникам тех, кто протестовал против сирийских властей в США.

Напомним, ранее МИД Сирии сделал заявление, посвященное поездке посла США в Сирии Форда в г.Хама. Как отмечается в документе, визит посла США в Хаму является «убедительным свидетельством вовлеченности США в события, которые происходят в стране, попыткой усугубить ситуацию, которая нарушает безопасность и стабильность в Сирии». Инструкция МИД Сирии требует от иностранных дипломатов предварительного согласования подобных выездов.