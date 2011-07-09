В Белоруссии галопирующая инфляция

В Белоруссии инфляция за I полугодие 2011 г. составила 36,2% при годовом прогнозе 7,5-8,5%. По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), за I полугодие продовольственные товары подорожали на 36,8% (в том числе за июнь - на 8,6%), непродовольственные товары - 45,7% ( в том числе за июнь - на 10,7%), передает РБК.

Кроме того, платные услуги населению за полугодие выросли в цене на 21% (в том числе за июнь на 5,1%).

По прогнозам Министерства экономики, по итогам года инфляция будет находиться в пределах 40%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить скачкообразного роста цен. По словам вице-премьера Сергея Румаса, шокового повышения цен больше не будет. «Цены если и будут повышаться на отдельные товары, то это будет происходить планово и в контролируемых размерах», - сказал Румас, выступая на Минском автозаводе.

В правительстве отмечают, что за первые две недели июня был пройден основной пик роста цен, вызванный девальвацией национальной валюты. Последняя неделя июня показала, что рост цен на импортные товары продолжился, но меньшими темпами.