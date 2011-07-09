Лукашенко поздравил Януковича с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Виктора Януковича с днем рождения, передает Лига.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко выразил уверенность, что «благодаря совместным усилиям плодотворное сотрудничество Республики Беларусь и Украины, основанное на принципах взаимного доверия и поддержки, будет и в дальнейшем динамично развиваться в интересах двух братских народов».

Президент Беларуси пожелал главе украинского государства крепкого здоровья, удачи, неиссякаемой энергии и новых значимых успехов в ответственной государственной деятельности.

Сегодня, 9 июля, президент Украины празднует 61-й день рождения.