Греция на грани дефолта

Международный валютный фонд заявил о выделении Греции 3,2 млрд. евро в рамках пакета срочной помощи, которую совместно предоставляют МВФ и Евросоюз, передает УНИАН со ссылкой на радио «Свобода».

Новый директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард подчеркнула большое значение выделяемых средств. По оценкам МВФ, Греции удается добиваться «определенного прогресса» в осуществлении реформ, и страна может вернуться к поступательному развитию экономики в первой половине 2012 года.

Общий пакет чрезвычайной помощи ЕС и МВФ, которую они предоставляют Греции для вывода этой страны из тяжелого долгового кризиса, составляет 110 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, Греция, государственный долг которой приближается к 350 млрд. евро, находится на грани дефолта. Евросоюз и МВФ ранее уже выделили Греции 110 млрд евро, однако этого оказалось недостаточно для вывода страны из кризиса.

30 июня парламент Греции принял закон о реализации среднесрочной финансовой программы, предусматривающей меры по сокращению государственных расходов и увеличению доходов на общую сумму 28,4 млрд евро до 2015 года.

Сокращение расходов было обязательным условием для выделения Греции международной финансовой помощи.