Самое молодое государство в мире празднует независимость

В столице Южного Судана, городе Джуба, тысячи людей праздновали сегодня ночью провозглашение независимости государства, сообщает Лига.

Как передает радио Свобода, в полночь по местному времени Республика Южный Судан стала самым молодым государством на планете.

Южный Судан получил независимость по результатам референдума, состоявшегося в январе. Его проведение стало завершением подписанного в 2005 году мирного договора, который положил конец длительной гражданской войне между Севером и Югом.

Напомним, в январе около 99% населения Южного Судана поддержали независимость региона от Северного Судана.