Демьянюка оставят в доме престарелых

Бывший советский военнопленный Иван Демьянюк больше не представляет опасности, поскольку содержится под надзором в доме престарелых и инвалидов.

С таким заявление выступила в пятницу прокуратура Мюнхена, сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на телеканал "Вести".

Ранее ведомство оспаривало решение суда, который постановил отпустить Демьянюка из-под стражи по состоянию здоровья и из-за его преклонного возраста, но 8 июля прокуроры отозвали апелляцию.

Как сообщалось, в мае 90-летний Демьянюк был признан виновным в пособничестве нацистам и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Однако из-за преклонного возраста судья согласился освободить его на время рассмотрения апелляции.

Сейчас Демьянюк находится в частном доме престарелых.