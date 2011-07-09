Медведев поздравил Януковича с днем рождения

Президент России Дмитрий Медведев направил Президенту Украины Виктору Януковичу поздравительное послание в связи с днем рождения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Благодаря проводимым под Вашим руководством реформам Украина уверенно движется по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического развития, повышения благосостояния граждан. Ваш конструктивный и заинтересованный подход к актуальным вопросам региональной и мировой политики способствует росту авторитета страны на международной арене.

Ценю Ваш личный вклад в продвижение российско-украинских дружественных, добрососедских отношений. Стремление к наиболее полной реализации мощного потенциала исторической и духовной общности народов России и Украины открывает широкие перспективы многопланового межгосударственного взаимодействия. Надежным фундаментом такой работы служат достигнутые договоренности по осуществлению масштабных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах. Уверен, интенсивный и плодотворный политический диалог будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса двусторонних отношений, углублении интеграционного сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств».