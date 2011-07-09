Пенсионные льготы только для правоохранителей-Тигипко

В Украине следует отменить специальные пенсии, а пенсионные выплаты начислять по общей и единой для всех формуле, считает вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко, сообщает Корреспондент.

«Мы проведем реформирование системы заработной платы и отойдем от специальных пенсий. Но перед этим будет широкое обсуждение», – сказал он в эфире программы Шустер Live на Первом Национальном.

Как сообщает пресс-служба «Сильной Украины», вице-премьер-министр поддерживает идею отмены специальных пенсий для депутатов, министров и других высших чиновников.

В то же время, по мнению Тигипко, исключение может быть сделано для работников МВД, прокуратуры и военнослужащих, которые во всем мире имеют пенсионные льготы