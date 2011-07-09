Каддафи угрожает Европе войной

Лидер Ливии Муамар Каддафи угрожает направить в Европу несколько сотен ливийских военных, чтобы отомстить западным странам за направленную против него военную кампанию НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

«Вы пожалеете (о содеянном), когда война придет в Европу», - заявил М.Каддафи, выступая перед многотысячной толпой сторонников в окружённом пустыней городе Сабха в 800 километрах к югу от столицы страны Триполи.

По словам М.Каддафи, Сицилия, Канарские и некоторые другие острова Средиземного моря являются исконно арабскими территориями и должны быть «освобождены».