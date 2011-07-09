Берлускони накажут евро

Апелляционный суд Милана приговорил в субботу компанию Fininvest выплатить компенсацию в 560 млн евро группе CIR, сообщает Интерфакс.

Суд пришел к выводу, что Fininvest, принадлежащей премьеру Италии Сильвио Берлускони, следует возместить ущерб, понесенный владельцем CIR Карло Де Бенедетти в рамках так называемого «дела Мондадори».

Решение апелляционного суда вступает в силу немедленно, отмечает римская газета «Репубблика».

В 2009 году суд более низкой инстанции обязал Fininvest выплатить компенсацию в 750 млн евро, теперь ее сумма снижена на 190 млн.

На слушаниях рассматривались события, связанные с борьбой компаний С.Берлускони и К.Де Бенедетти за издательский дом Mondadori. В 1991 году по решению суда контроль над Mondadori получил С.Берлускони. Позже выяснилось, что этот вердикт был «куплен» сторонниками владельца Fininvest. В 2007 году в рамках «дела Мондадори» судья и несколько адвокатов были признаны виновными в коррупции.