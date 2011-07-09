«Наша Украина» требует от Президента вето на пенсионный закон

Политсовет партии «Наша Украина» требует от Президента Виктора Януковича ветировать закон о пенсионной реформе.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном в УНИАН пресс-службой партии.

В заявлении отмечается, что «Наша Украина» категорически осуждает принятие властным большинством в Верховной Раде дискриминационной пенсионной реформы, которая, по убеждению членов партии, приведет к ухудшению благосостояния большинства украинцев.

«Партия регионов, Блок Литвина и другие провластные группы в парламенте навязали обществу бездарный и несправедливый пенсионный закон, которым переводит решение проблем олигархической экономики на плечи широких слоев украинского населения», - отмечают «нашеукраинцы».

В партии напоминают, что еще на этапе первого чтения законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» «Наша Украина» предостерегала власть от принятия этой псевдореформы.

8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

За данное решение проголосовали 248 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» голосовали народные депутаты из фракции Партии регионов - 188, из фракции НУ-НС - 11, из группы «Реформы ради будущего» – 18, из фракции Народной партии – 20 и внефракционные – 11.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батьківщина" и Коммунистической партии Украины.

Рассмотрение законопроекта продолжалось почти 9 часов.