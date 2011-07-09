Янукович поздравил митрополита Владимира

Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление предстоятелю Украинской Православной Церкви, Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру по случаю 45-летия архиерейской хиротонии, сообщили Главреду в пресс-службе главы государства.

«Благодаря вашему мудрому руководству, искренней любви к своей пастве украинский народ возвращается к вечным христианским идеалам, осознавая первичное утверждение духовных и нравственных ценностей», - говорится в поздравлении.

Янукович пожелал предстоятелю УПЦ «крепкого здоровья, добра и согласия, долгих лет жизни».