В Пакистане в ходе беспорядков гибнут дети

В крупнейшем пакистанском городе Карачи жертвами насилия на политической почве стали на этой неделе свыше 90 человек, передает РБК со ссылкой на радио "Свобода".

Такие данные обнародовал сегодня представитель министерства внутренних дел Пакистана Шарафуддин Мемон. Среди убитых - двое детей. Один из них, 12-летний мальчик, был убит случайной пулей сегодня утром.

По словам Мемона, в ходе борьбы с беспорядками арестованы более 100 человек, в неспокойные районы направлены военные патрули.

Зачинщиками беспорядков называют приверженцев Движения Муттахида Кауми, представляющего интересы переселенцев из Индии, а также сторонников пуштунской Национальной партии Авами.