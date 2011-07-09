Коммунисты летом будут протестовать против пенсионной реформы

Коммунистическая партия Украины обещает провести летом акции протеста против принятия правительственного законопроекта о пенсионной реформе.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров, сообщает Левый берег со ссылкой на пресс-службу КПУ.

«Мне стыдно за тех депутатов, которые проголосовали вчера за пенсионную реформу. Коммунистическая партия за это решение не голосовала и вчера провела акцию протеста под стенами парламента. Мы также намерены проводить пикеты и летом для того, чтобы убедить Президента не подписывать этот позорный закон», – подчеркнул депутат.

По словам Спиридона Килинкарова, главной целью принятия пенсионной реформы является желание власти получить кредит от Международного валютного фонда.

«Фактически экономическая ситуация в государстве катастрофическая, и власти хронически не хватает средств, чтобы поддерживать на плаву экономику. Потому они приняли такой антисоциальный закон как пенсионная реформа, целью которой является получение значительного кредита от МВФ», – отметил коммунист