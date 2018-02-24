Ползала на коленях по столу. В "Самопомочи" объяснили мотив поступка своего депутата в Киевсовете

Депутат политической партии "Самопомич" Наталья Монойленко решила проползти в обуви и верхней одежде по столу во время выступления главы Печерской райадминстрации Киева Сергея Мартынчука, поскольку неизвестные люди преградили вход в зал заседаний.

Так действия своего однопартийца прокомментировали представители политической силы В подтверждение они в Youtube опубликовали видео.

"Без какой-либо аргументации неизвестные спортивного телосложения не пускали представителей Печерской общины на мероприятие. А депутат объединения "Самопомич" в Киевсовете Наталия Манойленко должна была буквально прорываться в зал, где проходил отчет", — говорится в сообщении партии.

Напомним, член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Киевсовета Наталья Манойленко 23 февраля не смогла традиционным способом попасть в зал заседаний, поэтому вынуждена была проползти в центр зала по столу.