Грузинские фотографы два месяца пробудут под арестом

В Грузии в отношении трех подозреваемых в шпионаже фоторепортеров избрана мера пресечения в виде предварительного двухмесячного заключения, передает УНН со ссылкой на Би-Би-Си.



Защита требовала отпустить фоторепортеров под залог.



Четыре человека были задержаны в Грузии по подозрению в передаче секретной информации иностранным организациям.



По данным местных СМИ, троим задержанным - фоторепортерам Георгию Абдаладзе, Зурабу Курцикидзе и Ираклию Геденидзе - сегодня ночью предъявлено обвинение в шпионаже.