Саакашвили считает, что Медведев - несамостоятельная фигура

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Дмитрий Медведев не принимает самостоятельных политических решений, передает Левый берег.

Об этом Саакашвили заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о событиях, предшествующих вооруженному конфликту 2008 года.

«Нас разъединяет самое главное: Медведев не принимает сам никаких решений. Он очень правильно подобран... Мы – договороспособны, мы принимаем решения. А там на российской стороне есть только один человек, который потенциально договороспособен, но мы еще не видели ни одного его договора ни с кем. Это Владимир Путин», - сказал Саакашвили.

«Когда мы увидели Медведева, я думаю, что у меня была такая же реакция, какая была и до сих пор есть у многих западных лидеров от разговора с Медведевым, что они от него всегда слышат то, что они хотят слышать. В принципе, это небольшая наука, но Медведев умеет это делать», - добавил Президент Грузии.

Он отметил, что его первый разговор с Медведевым «унаследовал проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях».

«Это не его вина, но он готов их разрешать, и в ближайшее время мы договорились еще раз встретиться и серьезно поговорить. Но после этого я послал несколько писем безответных. Вернее, ответ был написан Министерством иностранных дел в самом что ни есть радикальном тоне… Последняя у меня встреча была с ним в Астане, такая короткая, но уже видно было, что он меня избегал, уже видно было, что он знал, что может произойти», - сказал Президент Грузии.

Саакашвили предполагает, что после первой встречи с ним Медведевым «пригласили куда следует и конкретно объяснили, какие есть планы насчет Грузии, чтобы он второй раз не пускался в слишком уж открытые и конструктивные разговоры».

Президент Грузии отметил, что несколько раз пытался связаться с Президентом России перед войной 2008 года, однако ему это не удалось.

«Непосредственно до войны, когда уже ситуация до предела накалилась. Все мои попытки с ним связаться по телефону ограничивались одним ответом, что не время: «Будет время, придет время, мы с вами свяжемся», - сказал президент Грузии

Он также отметил, что у Грузии не было шансов избежать войны 2008 года, потому что этого конфликта хотела Россия.