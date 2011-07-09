В Малайзии беспорядки-задержаны демонстранты

В столице Малайзии Куала-Лумпуре задержаны более тысячи четырехсот демонстрантов, собравшихся сегодня на акцию с требованием реформы избирательного законодательства, передает РБК со ссылкой на радио «Свобода».

По данным местной полиции, задержания проводились в связи с тем, что акция не была согласована с властями. В полиции отметили, что если бы демонстранты согласились устроить шествие за пределами столицы, то тогда беспорядков и столкновений с сотрудниками сил безопасности удалось бы избежать.

Многих задержанных обещают освободить под залог в ближайшее время.