В Крыму представили нового командующего Черноморским флотом

Сегодня, 9 июля, в штабе Черноморского флота командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин представил членам Военного Совета и руководящему составу флота и города нового командующего Черноморским флотом контр-адмирала Александра Федотенкова, сообщает Корреспондент.

Генерал-полковник Александр Галкин поблагодарил прежнего командующего флотом вице-адмирала Владимира Королева за грамотную и эффективную работу на Черноморском флоте, пожелал ему успехов в должности командующего Северным флотом.

Прошла также церемония передачи флага командующего флотом.

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