Первый президент Южного Судана принял присягу

Первым президентом Республики Южный Судан официально стал Сильва Киир, он принял присягу, передает Лига.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, сегодня в присутствии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, а также лидеров около 30 стран Африки была объявлена независимость Южного Судана.

«Декларацию о независимости» зачитал спикер парламента Джеймс Ванни Игга в ходе торжественной церемонии, после которой был поднят национальный флаг.

В столице Южного Судана, городе Джуба, тысячи людей праздновали сегодня ночью провозглашение независимости государства.

В январе около 99% населения Южного Судана поддержали независимость региона от Северного Судана.