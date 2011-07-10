Против Тимошенко возобновили дело по «Криворожстали»

Киевский апелляционный админсуд восстановил дело относительно экс-премьера Юлии Тимошенко по поводу ее распоряжение ФГИ подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи «Криворожстали».

Суд признал незаконным решение Окружного админсуда столицы об отклонении иска экс-главы ФГИ Валентины Семенюк-Самсоненко к Тимошенко. Как сообщила УНИАН Семенюк-Самсоненко, соответствующее решение апелляционный суд принял 7 июля.

Она также отметила, что, согласно решению суда, дела о незаконности внесения изменений в условия купли-продажи объекта и о превышении служебных полномочий Тимошенко как премьер-министра должны быть объединены.

«Апелляционным судом все объединяется - незаконная смена условий и превышения служебных полномочий премьер-министра», - заявила Семенюк-Самсоненко.

11 октября 2010 Окружной админсуд Киева отклонил иск Семенюк-Самсоненко с Тимошенко.