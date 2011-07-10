Ющенко не пойдет на выборы по списку «Нашей Украины»

Экс-президент Виктор Ющенко не пойдет на парламентские выборы по партийному списку. Об этом сообщил председатель исполкома партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук в субботу в эфире 5 канала.

По его словам, на политическом совете партии в пятницу было принято решение о том, что члены партии, которые на протяжении 2005-2010 годов занимали руководящие должности в органах исполнительной власти, не могут быть избраны по партийным спискам.

«Если они имеют такое желание, они должны пройти через мажоритарку. Фактически это народная люстрация», - сказал Бондарчук.

Он отметил, что это касается и экс-президента Виктора Ющенко.

«Когда мы говорим о принципах, в принципах нет фамилий и должностей. Принципы есть относительно всех членов партии, и руководства партии, и также экс-президента Ющенко», - сказал Бондарчук.