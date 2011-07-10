Южный Судан признали многие страны мира

Многие страны мира вслед за Суданом заявили о признании Южного Судана, празднующего сегодня первый день своей независимости.

Как передает радио Свобода, среди объявивших о признании - США, Канада, Великобритания, Египет, Турция, Россия.

В частности, в заявлении руководства Евросоюза подчеркивается приверженность Брюсселя процессу становления нового государства.

В столице Южного Судана Джубе сегодня прошла церемония поднятия государственного флага, на которой присутствовали десятки тысяч человек. Салва Киир принес перед собравшимися присягу в качестве президента страны, он также подписал текст конституции.