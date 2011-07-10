Тигипко будет разбираться с результатами пожара под Ровно

Кабинетом Министров создана комиссия в связи с трагедией в Ровненской области, где сегодня ночью в результате пожара в доме для пожилых людей погибло 16 человек. Правительственную комиссию, которая уже начала свою работу, возглавил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

Как сообщили в пресс-службе правительства, по словам Тигипко, первоочередной задачей является предоставление помощи пострадавшим. Для этого, а также для ликвидации последствий пожара правительство выделит необходимые средства, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

По информации МЧС, в ночь с 9 на 10 июля в селе Белое Ровненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в результате которого погибло 16 пожилых людей.