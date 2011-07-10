Азаров выразил соболезнование в связи с трагедией в Ровенской области

Премьер-министр Украины Николай Азаров от имени правительства выразил соболезнование в связи с трагической гибелью граждан в результате пожара, произошедшего 10 июля в 2011 г. в Дубровицком районе Ровенской области в территориальном центре предоставления социального обслуживания.

«В этот скорбный день выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших», - отмечается в правительственной телеграмме.

Уже начала работу созданная в связи с трагедией правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.