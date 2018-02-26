У Яценюка требуют привлечь иностранцев к отбору судей антикоррупционного суда

Фракция "Народный фронт" будет настаивать на продолжении антикоррупционных реформ, начатых Правительством Арсения Яценюка, а именно: создать независимое антикоррупционное судопроизводство.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета. Он подчеркнул, что фракция предлагает включить представителей международных партнеров в процесс отбора судей нового антикоррупционного суда.

"Подчеркиваю: отбор, а не утверждение. Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет иметь полномочия окончательно одобрять кандидатов в судьи. Однако ВККС не сможет игнорировать недоверие, высказанное Общественным советом - когда речь идет о явном вранье или конфликт интересов кандидата", - подчеркнул Бурбак.

Руководитель фракции также отметил, что юрисдикция антикоррупционного суда должна отвечать юрисдикции НАБУ и САП. Фракция также настаивает на изъятии из законопроекта нормы о чрезмерных квалификационных требованиях к кандидатам в антикоррупционные судьи.

"Следует отбросить требование о 5 лет стажа для судей - это не нужно в обществе, которое тотально не доверяет судам. Судебные и апелляционные решения сможет принимать каждый судья, который прошел процедуру отбора. Антикоррупционный суд должен быть не только созданным на бумаге, но и быть дееспособным. Поэтому надо убрать требование о назначении не менее 2/3 от общего количества судей для его работы. Должны обеспечить все остальные законодательные решения, необходимые для полноценного и действенного старта деятельности антикоррупционного суда", - подчеркнул руководитель фракции.