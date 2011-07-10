Гриценко возмущен поведением спикера на День Военно-Морского флота

Народный депутат Анатолий Гриценко возмущен заявлением спикера Владимира Литвина о необходимости объединить празднование дней украинского и российского флотов. Как сообщает пресс-служба политика, об этом председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны ВР заявил в эфире львовского телеканала ZIKTV.

«Такие слова не мог говорить украинский политик. Это заявление Литвина свидетельствует об отсутствии у него достоинства», - подчеркнул Гриценко. Он также считает недопустимым присутствие на катере во время обхода парадного строя кораблей в День Украинского флота спикера Госдумы Бориса Грызлова и командующего Черноморским флотом РФ Владимира Королева.

Гриценко рассказал, что когда занимал должность министра обороны, в День ВМС Украины такой обход на катере совершал вместе с ним верховный главнокомандующий - президент Виктор Ющенко и командующий ВМС Украины.

«На этот раз Янукович в Севастополь не приехал. Вместо него приехал Литвин - полковник запаса СБУ, «участник боевых действий» за пребывание два дня в Косово. В катер вместе с ним сели председатель Госдумы РФ, командующий Черноморским флотом России», - отметил политик.

«Кроме того, они сразу вышли приветствовать моряков не на украинский фрегат «Гетман Сагайдачный», а на крейсер «Москва». И это в день нашего флота», - добавил Гриценко.