В Харькове избили активистов «Свободы»

Двух активистов Харьковской областной организации ВО «Свобода», распространявших агитационную продукцию в центре города, в субботу около 13.00 избили неизвестные, сообщил глава ХОО ВО «Свобода» Игорь Швайка

«В центре города, на выходе из метро «Исторический музей» на них напали, причем напали по трое на одного и избили. Геннадий Фастивец сейчас в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Сергея Миргорода отпустили домой после обследования», - рассказал Швайка.

По его мнению, нападение может быть связано с намерением ВО «Свобода» инициировать проведение референдума с целью досрочного прекращения полномочий городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Швайка сообщил, что «инициативное собрание (по проведению референдума) – запланировано на вторник - 19 июля».

Миргород и Фастивец, по словам главы ХОО ВО «Свобода», занимались обычной повседневной работой – распространяли агитационную продукцию и в том числе, приглашения на это собрание.

Он также высказал предположение, что нападающие могут быть связаны с «якобы патриотической организацией, которой покровительствуют городские власти».

«Соответствующее заявление в милицию уже подано», - отметил Швайка