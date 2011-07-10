Регионал увидел позитив в ситуации с Ландиком

То, что благодаря СМИ Украины узнала о случае с сыном народного депутата Владимира Ландика Романом, свидетельствует о свободе прессы в Украине. Такое мнение в эфире «5 канала» высказал народный депутат от Партии регионов Владимир Зубанов, сообщает пресс-служба партии.

Отвечая об острейшем вопросе, который задали Президенту во время итоговой пресс-конференции, Зубанов выразил мнение, что это вопрос о детях политиков.

«Это действительно проблема, когда дети не понимают, в какой ситуации они находятся, ведут себя непонятно. Это проблема и для родителей, и для общества», - отметил он.

По его словам, такой ​​огласки удалось достичь только благодаря прессе, которая может беспрепятственно выполнять свою работу.

«Сейчас, когда вся Украина знает и Президент пообещал разобраться, люди надеются, что вот таких случаев с «мажорами» у нас все же будет меньше, и другие будут опасаться так себя вести», - отметил депутат.

«Это ведь и раньше было. Просто не показывали обществу. А сейчас нет цензуры, и я думаю, что это сложная тема и для президента была. Но он достойно ответил», - подытожил Зубанов.

Как мы сообщали ранее, депутат Луганского горсовета шестого созыва Роман Ландик, который ранее избил в ресторане девушку, объявлен в розыск - в связи с отсутствием по месту жительства.