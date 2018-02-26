Политолог назвал главную проблему Тимошенко

Главная проблема лидера "Батьківщини", народного депутата Юлии Тимошенко заключается в том, что она "всегда играла от слабой стороны".

Нардеп очень искушенный и изощренный политик, рассказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин на чате в "Главреде".

"… она продумывает каждое движение и слово. Она формирует даже своими лицевыми мускулами выражение лица", — отметил собеседник.

По словам политолога, "главная ее проблема — она всегда играла от слабой стороны, она всегда старалась не противодействовать сильному, а окутать его и обворожить, и решить вопрос, прикидываясь слабой".

"И это ее серьезный недостаток. У Тимошенко преобладает тактическая форма жизнедеятельности, она очень плохой стратег, она вообще не стратег. Поэтому, когда она подписывала газовый договор (с Россией — Ред.), она думала только о том, как ей решить стоящую перед ней проблему. И, естественно, при этом немного заработать", — добавил эксперт.

"Но обвинения в ее адрес по газовому контракту на сегодняшний день являются просто проказами маленького ребенка в песочнице, по сравнению с теми преступлениями, которые совершал Янукович (экс-президент Виктор Янукович — Ред.) и его банда, а теперь совершает Порошенко (нынешний украинский лидер Петр Порошенко — Ред.), превзошедший Януковича в разы", — заявил он.

"Янукович и Азаров (бывший премьер-министр Николай Азаров — Ред.) теперь выглядят просто пионерами и октябрятами, по сравнению с Порошенко, который вершит свои злодеяния", — считает экономист.

Ранее Олег Соскин говорил "Главреду", что на президентских выборах в Украине (запланированы в 2019 году), несмотря на высокие рейтинги действующего Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, могут "выстрелить" и какие-то неожиданные кандидаты.