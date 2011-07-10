Янукович лично поблагодарил Лупу за Паланку

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В Крыму состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с и.о. Президента Республики Молдова, Председателем Парламента Марианом Лупу, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.

Янукович поблагодарил Лупу за приезд в Украину: «Мне приятно, что мы как соседи находим возможность встречаться».

Президент Украины также высоко оценил решение молдовской стороны о правах собственности Украины на земельный участок под автодорогой Одесса - Рени в районе населенного пункта Паланка. «Очень важно то решение, которое принято вами и которое многие годы в определенной мере блокировало отношения Украины и Молдовы», - подчеркнул Янукович.

Глава государства добавил, что речь идет о вопросах, которые не смогли решить прежние руководители Украины и Молдовы. «Я благодарен вам за объективный, правильный и справедливый подход», - подчеркнул Президент Украины.

Как мы сообщали ранее, 30 июня в Кишиневе (Республика Молдова) был подписан акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги «Одесса-Рени» в районе села Паланка (Молдова), а также земельного участка, по которому она проходит.